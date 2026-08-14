Ağrı'da mevzuat değişikliği sonrası geçiş işlemlerini süresinde tamamlayamadığı için faaliyetleri sona eren 7 spor kulübünün yeniden spor hayatına kazandırılması için yürütülen girişimlerde önemli mesafe alındı. Ağrı ASKF Başkanı Hayati Bekis, sürecin ekim ayında netleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da geçmişte faaliyet gösteren ancak 7405 sayılı kanun sonrasında dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçiş işlemlerini süresi içerisinde tamamlayamadığı için faaliyetleri sona eren 7 kulüp için yeniden faaliyet umudu doğdu.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hayati Bekis, kulüplerin yeniden spor hayatına kazandırılması amacıyla yürütülen girişimlerin olumlu ilerlediğini belirtti.

'7 KULÜBÜMÜZ İÇİN YENİDEN FAALİYET İMKÂNI DOĞABİLİR'

Bekis, söz konusu kulüplerin geçmişte Ağrı'da aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve genç sporcuların yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, yeniden faaliyete dönmek isteyen kulüpler için bir defaya mahsus yeni bir imkan oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürecin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu nezdinde yürütüldüğünü aktaran Bekis, resmi düzenlemenin tamamlanması halinde kulüplerin yeniden tescil edilerek faaliyetlerine başlayabileceğini ifade etti.

GÖZLER EKİM AYINDA

Mevcut takvime göre düzenlemenin en geç ekim ayında netleşmesinin beklendiğini belirten Bekis, resmi kararın ardından kulüplerin yeniden aktif hale gelebilmesi için gerekli yol haritasının ortaya çıkacağını kaydetti.

Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda 7 kulübün gerekli şartları yerine getirmeleri halinde yeniden lig ve organizasyonlara katılabilmesinin önü açılacak. Bekis, gelişmenin genç sporcular açısından da önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Bir kulübün yeniden faaliyete geçmesi, onlarca gencimizin yeniden lisanslı sporla buluşması anlamına geliyor' dedi.