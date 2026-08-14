Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'un yeni sezonda iç sahada oynayacağı karşılaşmalarda taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak ve trafikteki aksamaların önüne geçmek amacıyla ek seferlerden personel desteğine gerekli tüm ulaşım tedbirlerini aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, yeni sezonda Bursaspor'un kendi sahasındaki maçlarda yaşanabilecek ulaşım yoğunluğuna karşı hazırlıklarını tamamladı. BURULAŞ ekipleri tarafından yapılan planlamayla taraftarların maç öncesi ve sonrasında ulaşım problemleri yaşamalarının önüne geçilmesi ve şehir içi ulaşımın düzenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Maç günlerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı Acemler Aktarma Merkezi'nde sürücüleriyle birlikte yedek otobüsler hazır bekletilecek. Ayrıca BURSARAY'da, göreve hazır vatmanlar yedek trenlerle birlikte teyakkuzda olacak. Maç öncesi ve sonrasında ihtiyaca göre sefer sayıları artırılarak yolcu yoğunluğunun azaltılması sağlanacak.

TEKNİK EKİPLER ACEMLER'DE HAZIR OLACAK

Maç yoğunluğu süresince Bursaspor Acemler İstasyonu'nda teknik müdahale ekipleri de görev başında olacak. Asansör, yürüyen merdiven, turnike ve kiosklarda meydana gelebilecek olası arızalara hızla müdahale edilecek.

Maç girişi ve çıkışındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla stadyumun doğu ve batı girişlerine bariyer sistemleri yerleştirildi. Böylece taraftarların geçişlerinin daha hızlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Mihraplı bölgesindeki otoparklarda ilave personel görevlendirilerek vatandaşların yoğunluk sebebiyle yaşayabilecekleri olumsuzlukların önüne geçilecek. Ekipler tarafından yapılacak yönlendirmelerle araçların düzenli giriş ve çıkışları sağlanacak.