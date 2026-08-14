Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 2026-2027 sezonu kadrosunu oluşturdu. 17 Ağustos'ta parkeye inecek olan mavi-beyazlı ekip, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı oyuncularla Maide Restoran'da düzenlenen törende resmi sözleşme imzaladı.

KOCAELİ (İGFA) - 2026-2027 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 12 Dev Adamı ile imza töreninde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin yetiştirdiği başarılı antrenörlerden Enes Akdilek ile anlaşmaya varan mavi-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak yeni sezon öncesinde tecrübeli ve iddialı bir kadro oluşturdu.

POTADA YENİ SEZON İMZALARI ATILDI

Mavi-Beyazlı kulüp, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı oyuncular için imza töreni düzenledi. Maide Restoran'da gerçekleştirilen imza törenine; Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Kağıtspor İkinci Başkanı Fatih Özkaraaslan ve Branş Koordinatörü Mustafa Özkar katıldı. Törende Baş antrenör Enes Akdilek, Genel Menajer Onur Berber, yardımcı antrenörler Ulaş Enç, Sercan Yaman, Hakan Gürbüz, Erol İlhan, Selim Öztürk ve Gürol Sayarı ile birlikte basketbolculardan Barbaros Bozkurt, Mert Ulutaş, Kevin Kaspar, Ömer Faruk Ermat, Talat Alp Altunbey, Umar Atın, Berkan Aksu, İlber Aysel, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız ve Orhan Pekzorlu hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, yeni sezondaki hedeflerini açıkladı. Ercin, 'Hedefimiz, yeni yapılanmamızla şehrimizi ve bağlı olduğumuz Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde hem saha içinde hem de saha dışında en iyi şekilde temsil etmek. Yeni sezonda bunu başaracağımızdan şüphem yok' ifadelerini kullandı.

TAKIM 17 AĞUSTOS'TA PARKEYE İNİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos'ta Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştireceği ilk antrenmanla başlayacak. Yeni sezon kura çekiminin 15 Eylül'de gerçekleştirilmesi, sezonun ilk karşılaşmalarının ise ekim ayının ikinci haftasında oynanması planlanıyor.