Karabağlar Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla buluşması, mahallelerde güvenli ve nitelikli spor alanlarının artırılması amacıyla ilçeye 5 yeni mini futbol sahası kazandırdı. Beş farklı mahallede yapımı tamamlanan sahalar, dayanıklı ve yüksek standartlı malzemelerin yanı sıra estetik görünümleriyle de dikkat çekiyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Esenlik Mahallesi Ant Parkı, Tahsin Yazıcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı, Sevgi Mahallesi Şemsettin Demir Parkı, Devrim Mahallesi Latif Büyükdağ Parkı ve Karabağlar Mahallesi Muhtar Sadık Uztuğ Parkı'nda hayata geçirilen mini futbol sahalarının çalışmaları tamamlandı.

'YAŞAMA DOKUNAN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ'

Mahallelerde güvenli ve erişilebilir spor alanlarını artırmaya önem verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşabileceği, arkadaşlarıyla güvenli ve keyifli zaman geçirebileceği alanları çoğaltıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz bu sahaların yalnızca spor yapılan alanlar değil, yeni dostlukların kurulduğu, heyecanların paylaşıldığı ve güzel anıların biriktiği buluşma noktaları olmasını istiyoruz. Karabağlar'ın her mahallesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamına dokunan çalışmaları sürdüreceğiz' dedi.

GÜVENLİ VE NİTELİKLİ SAHALAR

Her biri 120 metrekare büyüklüğünde olan ve toplam 600 metrekarelik alana yayılan betonarme temelli sahalarda, dayanıklı ve yüksek standartlı bir oyun zemini oluşturmak amacıyla helikopter perdahlı beton ve akrilik kaplama uygulandı.

Sahaların güvenli şekilde kullanılabilmesi için çevreleri 5 metre yüksekliğinde PVC kaplı dayanıklı tel çitlerle çevrildi. Her sahaya yerleştirilen 6 yeşil çim futbolcu figürü de alanlara hareketli ve estetik bir görünüm kazandırdı.

Yeni mini futbol sahalarıyla çocukların ve gençlerin mahallelerinde spora daha kolay erişebilmesi, spor yapma alışkanlığı kazanması ve zamanlarını sağlıklı sosyal aktivitelerle değerlendirmesi hedefleniyor.