Edirne'de altyapıya yaptığı yatırımlarla genç sporcular yetiştiren Kırcasalih Madenspor Voleybol Kulübü, Türkiye'nin önemli kulüplerine oyuncu kazandırıyor. Kulübün altyapısından yetişen iki sporcu VakıfBank'a, bir sporcu ise Galatasaray'a uzanırken, Beşiktaş ve Eczacıbaşı'nın da Kırcasalih'in genç yeteneklerini takip ettiği belirtildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Kırcasalih beldesinde faaliyet gösteren Kırcasalih Madenspor Voleybol Kulübü, altyapı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kulübün yetiştirdiği genç sporcular, Türkiye'nin önde gelen voleybol kulüplerinin altyapılarında forma giyme fırsatı buluyor.

Kırcasalih Madenspor Antrenörü Murat Çık, kulüp olarak önceliklerinin çocukları spora ve voleybola kazandırmak olduğunu belirterek, teknik gelişimin yanı sıra disiplin, takım ruhu ve spor ahlakına da önem verdiklerini söyledi. Çık, 'Bizim için en büyük başarı, çocuklarımızın sporu sevmesi ve voleybolun içerisinde kalmasıdır' dedi.

VAKIFBANK'A İKİ YETENEK

Kırcasalih Madenspor altyapısından yetişen Elvin Ayevi ve Nehir Akyel, VakıfBank altyapısına kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. 2012 doğumlu Elvin Ayevi, 2024 yılında VakıfBank Spor Kulübü seçmelerini kazanırken, 2014 doğumlu Nehir Akyel de geçtiğimiz günlerde VakıfBank altyapısına kabul edildi.

GALATASARAY'A DA SPORCU KAZANDIRDILAR

Kulübün yetiştirdiği yeteneklerden Melek Makineci ise 2024 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nün voleybol altyapı seçmelerini kazanarak kariyerine önemli bir adım attı. Bu başarıların hem genç sporcular hem aileleri hem de Kırcasalih Madenspor ve Edirne açısından gurur verici olduğunu belirten Çık, altyapıdan yetişen oyuncuların daha üst seviyelere ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

BEŞİKTAŞ VE ECZACIBAŞI DA TAKİP EDİYOR

Kırcasalih Madenspor'un genç yeteneklerine ilgi gösteren kulüpler VakıfBank ve Galatasaray'la sınırlı değil.

Antrenör Murat Çık, Beşiktaş ve Eczacıbaşı'nın da bazı sporcularını takip ettiğini belirterek, bu oyuncuların çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Edirne'de önemli bir genç sporcu potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Çık, doğru eğitim ve çalışma programlarıyla bu yetenekleri Türk voleyboluna kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kırcasalih Madenspor, önümüzdeki dönemde altyapı çalışmalarını genişleterek daha fazla çocuğu voleybolla buluşturmayı amaçlıyor. Kırcasalih'te başlayan voleybol hikâyelerinin VakıfBank ve Galatasaray'a uzanması, Beşiktaş ve Eczacıbaşı'nın da genç oyuncuları takip etmesi, Edirne'nin altyapıdaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.