İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Fevzi Çakmak Mahallesi Voleybol Turnuvası sona erdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine ve sosyal bağlarını güçlendirmesine yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen voleybol turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. İki gün süren turnuvada takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvayı takip eden Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek organizasyona katılan takımlara başarı dileklerini iletti. Turnuvada mücadele eden tüm ekipler ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan turnuvayı Manifest takımı şampiyon olarak tamamlarken Pis Yedili takımı ikinci, Vole Time takımı ise üçüncü oldu. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvaya katılan sporculara madalyaları takdim edildi.