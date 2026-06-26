Kocaeli'de karnelerini alan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Millet Bahçesi ve Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'na koştu. Başkan Büyükakın da bu mutlu günde öğrencileri yalnız bırakmadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Fuar alanını yeniden düzenleyerek İzmit Millet Bahçesi adıyla şehir yaşamına kazandırdı.

Göleti ve yeşil mekanları ile Kocaelililere şehirden kopmadan şehirden uzaklaşma imkanı sunan İzmit Millet Bahçesi, bünyesindeki Alev Alatlı Kütüphanesi, Sanat Galerisi, kafeleri ve son olarak açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ile İzmit'in yeni cazibe merkezi haline geldi. İzmit Millet Bahçesi, 2025-2026 eğitim-öğretim sezonunu geride bırakan binlerce öğrencinin de karnelerini aldıktan sonra ilk uğradığı mekan oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencileri bu sevinçli günlerinde yalnız bırakmadı. İzmit Millet Bahçesi'nde tur atan Başkan Büyükakın karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek başarılarından dolayı kutlarken, tatilin tadını çıkaran ailelerle de keyifli sohbetler etti. Ardından, İzmit Millet Bahçesi'nin en gözde noktalarından biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu ziyaret eden Büyükakın, çocuklar ve aileler ile bir araya geldi.

AKVARYUMU ÇOK SEVDİLER

Aileler özellikle de çocuklar, akvaryum projesinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Vatandaşların, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'ndan duyduğu memnuniyeti görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Büyükakın, 'Kocaeli'miz üretmeye, şehrimizin nefes alan bu güzel alanlarında sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerim' ifadesini kullandı.