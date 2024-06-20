Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Malatya Kent Konseyini ziyaret ettiler.MALATYA (İGFA) - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ulaş ile birlikte Malatya Kent Konseyi’ni ziyaret eden öğrenciler, Malatya Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar’dan bilgi aldı.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Batar, “Malatya Kent Konseyi Malatya’nın geleceğine yönelik yapılan planlamalarda sivil alanı yöneticilerle buluşturan önemli bir misyonu yerine getiriyor. Burada ortaya konulan her çalışmada Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve binlerce gönüllünün emeği var.

Burası Malatya’nın ortak akıl mekanizmasının çalıştırılmasında önemli bir işlev görmektedir. Malatya’da herkesin kentin ortak geleceğine dair öneriler sunduğu ve bu önerilerin ilgili mercilere ulaştırıldığı bir sivil platform olan Malatya Kent Konseyi çok aktörlü, çok fonksiyonlu yapılanması ile her kesimin dâhil olduğu bir çalışma zemini oluşturmaktadır” dedi.