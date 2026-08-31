İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da yapımı sürdürdüğü iki yeni taziye evinde yüzde 75 seviyesine ulaşıldı. Adatepe ve Çamlıpınar mahallelerinde inşa edilen tesislerin, eylül ayı sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını ilçe ilçe hayata geçirmeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı iki yılı aşkın sürede, İzmirlilerin yaşamını kolaylaştıracak çok sayıda proje kente kazandırılırken, Buca'da da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda iki taziye evinin yapımına başlandı. Adatepe Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı yanında ve Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak üzerinde hizmet verecek taziye evlerinin çelik konstrüksiyon çalışmaları tamamlanarak kaplamalarına geçildi. Yüzde 75 seviyesine ulaşan taziye evlerinin eylül ayı sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların acılarını paylaşabilecekleri ve başsağlığı ziyaretlerini daha rahat koşullarda kabul edebilecekleri taziye evlerini ilçelere kazandırmaya devam ediyor. Özellikle yaz ve kış aylarında yaşanan iklim koşullarına karşı vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ortam sunan yapılarda taziye alanı, mutfak, tuvalet, abdesthane ve temizlik odası gibi bölümler yer alıyor.