Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerin yaz etkinliklerine bu yıl da rekor başvuru yapıldı. 1 Temmuz’da başlayacak ve 7 hafta sürecek yaz dönemi için 14 bin 445 öğrenci kayıt yaptırdı.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, bu yıl da yaz etkinliklerine rekor başvuru aldı.

“Senin Yazın, Senin Geleceğin!” temasıyla; merkezde 15, ilçelerde 10 olmak üzere toplamda 25 şubesiyle hizmet veren Bilgehanelerin yaz etkinliklerine 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta eğitim alacak 14 bin 445 öğrenci kayıt oldu.

Yaz etkinliklerinden 8 bin 442 asil öğrencinin faydalanacağı Bilgehanelerde kontenjanın tamamı dolarken, geriye kalan öğrenciler de yedek kayıt yaptırdı.

Yaz dönemi içerisinde, asil kontenjanda boşluk olması halinde yedek listede yer alan öğrencilere, asil kontenjanına geçtiklerine dair bilgilendirme yapılacak.

1 Temmuz’da başlayacak ve 7 hafta sürecek olan yaz döneminde şu başlıklarda eğitimler verilecek:

“Hafızlık hazırlık sınıfları için; Haftalık 15 saat Kur’ân-ı Kerim, 2’şer saat ise Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve sportif / kültürel atölye etkinlikleri, 4. sınıflar için; Haftalık 17 saat Kur’ân-ı Kerim ve 8 saat sportif / kültürel atölye etkinlikleri, 5. ve 6. sınıflar için; Haftalık 15 saat Kur’ân-ı Kerim ve 10 saat sportif / kültürel atölye etkinlikleri, 7. sınıflar için; Haftalık 11 saat Kur’ân-ı Kerim, 1’er saat Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce, 2’şer saat Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri, 5 saat sportif / kültürel atölye etkinlikleri, 8. sınıflar için; Haftalık 6 saat Kur’ân-ı Kerim, 2’şer saat Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Sosyal Bilgiler, 4’er saat Matematik ve Fen Bilimleri, 3’er saat Türkçe ve İngilizce, 3 saat sportif /kültürel atölye etkinlikleri yer alacak.”

Etkinlikler kapsamında öğrencileri bekleyen milli-manevi eğitimler ve çeşitli atölyelerin yanı sıra havuz, macera parkuru, kamp, çeşitli geziler, futbol gibi birçok aktivite de çocuklar kadar ailelerin de ilgisini topluyor.

“LGS YILDIZLARI” PROJESİ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin sınav öncesi psikolojik ve akademik olarak hazır bulunmalarına katkı sunulması amaçlanan 8.sınıf öğrencilerine yönelik “LGS Yıldızları” projesi yaz döneminde de uygulanmaya devam edecek.

Öğrencilere yönelik hizmetlerini çok yönlü başlıklarla gerçekleştiren Bilgehanelerde LGS sonrası tercih danışmanlığı da düzenlenecek. Bilgehanelerde görev yapan PDR Birimi eğitmenleri tarafından verilecek danışmanlık hizmetinden, şehirdeki tüm 8. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak yararlanabilecek.