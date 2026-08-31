Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlediği Zafer Konseri, binlerce vatandaşın katılımıyla Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gecede sahne alan Türk rap müziğinin usta ismi Sagopa Kajmer, Denizlililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü, Denizli'de milli birlik ve beraberlik ruhuna yakışır bir konserle kutlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, kentin kalbi olan Delikliçınar Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşı buluşturdu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı kırmızı-beyaza boyayan müzikseverler, bayram gururunu ve coşkusunu zirvede yaşadı. Kutlama programı, coşkuyu artıran DJ performansı ile başladı.

Ardından sahne alan Türk rap müziğinin güçlü ismi Sagopa Kajmer, en sevilen parçalarını Denizlililerle birlikte söyledi. Meydanı dolduran kalabalığın şarkılara eşlik etmesiyle unutulmaz anlara sahne olan konser, Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN VEFA VURGUSU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, coşkuya ortak olan on binlerce vatandaşa seslenerek bu büyük zaferin kazandırdığı değerleri ve geleceğe dair kararlılıklarını vurguladı.

Bu topraklarda kardeşçe ve özgürce yaşamanın en büyük borç olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Zafere giden yolda; 'Ordu yok' denildiğinde 'Kurulur', 'Para yok' denildiğinde 'Bulunur', 'Düşman çok' denildiğinde 'Yenilir' diyen ve bu bağımsızlığı bize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canını siper eden herkese minnettarız. Bugün bu ülkede kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla özgürce ve kardeşçe yaşayabiliyorsak, bunu bu zafere borçluyuz' diye konuştu.



'BU EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'



Başkan Çavuşoğlu, 30 Ağustos'un mirasına sahip çıkacaklarını belirterek, 'Bize düşen görev, bu güzel ülkeyi armağan ederken canını vermekten çekinmeyen atalarımızın yolundan gitmektir. Onların hayatlarını feda ettiği bu topraklarda, birlik, beraberlik ve özgürlük içinde yaşamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizler, çocukların sokaklarında mutlu olduğu, gençlerin huzur bulduğu, kadınların ve çocukların güvenle yaşadığı bir şehir ve ülke hayaline inanmış insanlarız' dedi.



'KİMSENİN GELECEK KAYGISI YAŞAMADIĞI BİR YAŞAM ARZUMUZ VAR'



Başkan Çavuşoğlu, birlikte kardeşçe yaşamanın ve hukukun üstünlüğünü sağlamanın önemini vurgulayarak, 'En büyük arzumuz, kimsenin gelecek kaygısı taşımadığı, baskı görmediği, hakkının yenmediği, herkesin özgür ve mutlu bir şekilde bir arada yaşadığı bir gelecek inşa etmektir. Hukukun egemen olduğu ve kimsenin ötekileştirilmediği bir düzeni hep birlikte yaşatacağız' ifadelerini kullandı. Şehirdeki herkesin refahını ve mutluluğunu esas alan bir yerel yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Çocukların beslenme sorunu çekmediği, annelerin evlatlarının ihtiyaçları için kaygılanmadığı, üreten insanların mutlu olduğu, gençlerin ise sanat ve sporla buluştuğu bir şehri birlikte inşa ediyoruz. Umuyorum ki bu yolculukta hep birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız'



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kente yaşattığı bu coşkulu gece ve muhteşem performans dolayısıyla sanatçı Sagopa Kajmer'e günün anısına plaket takdim etti.