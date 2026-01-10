Malatya Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını önceden tamamlayarak karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışarak il genelinde 107 mahallede toplam 2 bin 475 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ'da 717 kilometre, Arapgir'de 116 kilometre, Battalgazi'de 278 kilometre, Darende'de 46 kilometre, Hekimhan'da 324 kilometre, Kale'de 185 kilometre, Pütürge'de 370 kilometre ve Yeşilyurt'ta 439 kilometre yol ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Hastane, okul ve ana ulaşım arterleri başta olmak üzere çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, mahalle bağlantı yolları ve kırsal bölgelerde de kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Rakımı yüksek kırsal mahalleler ile tipi nedeniyle yeniden kapanan yollarda ise çalışmalar ekipler tarafından sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle 7 / 24 esasına göre sahada görev yaparken, kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini artırarak yağması ihtimaline karşı ekipler teyakkuz halinde beklemekte.