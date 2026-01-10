Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran yoğun kış koşullarına rağmen ileri yaştaki yurttaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 503 ev temizliği, 614 sağlık ve 223 kişisel bakım hizmeti verilirken, 214 kişiye de medikal malzeme desteği sunuldu.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 60 yaş ve üzeri yurttaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kış koşulları ve kar yağışına rağmen sahada çalışmalarını sürdüren Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı ilerlemiş yurttaşlara sağlık kontrolünden kişisel bakıma, ev temizliğinden tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda hizmet sağlıyor.

Hizmetler ihtiyaçlara göre planlanıyor

Ekipler, 60 yaş üstü yurttaşların evlerinde yaptıkları incelemeler doğrultusunda evde sağlık, temizlik ve saç-sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetleri sunuyor. Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Birimi ekipleri, tansiyon ve nabız ölçümü, şeker ve ateş takibi yaparak yurttaşların sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyor. Hasta olan yurttaşların ihtiyaçları belirlenerek gerekli destek sağlanıyor.

Ayrıca ekipler tarafından haftada 2 seans olmak üzere, aylık toplam 16 seans fizyoterapi hizmeti de sunuluyor.

503 yurttaşa temizlik hizmeti

Temizlik hizmeti kapsamında ekipler, her ay düzenli olarak yaşı ilerlemiş yurttaşların evlerine giderek kapı, pencere başta olmak üzere günlük temizlik işlerini gerçekleştiriyor. Bu hizmetten şu ana kadar 503 yaşı ilerlemiş yurttaş faydalanıyor.

614 kişiye evde sağlık hizmeti

Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Birimi ekipleri, 614 yaşı ilerlemiş yurttaşa evde sağlık hizmeti veriyor. Hizmet kapsamında düzenli kontroller yapılarak yurttaşların sağlık durumları yakından takip ediliyor.

223 kişiye kişisel bakım desteği

Kişisel bakım hizmetleri kapsamında, berbere gidemeyecek durumda olan yaşı ilerlemiş erkek yurttaşların saç ve sakal tıraşları ekipler tarafından evlerinde yapılıyor. Bu hizmetten 223 yurttaş yararlanıyor.

214 kişiye medikal malzeme desteği

İhtiyaç durumunda medikal desteği de sunan ekipler, bu kapsamda 214 yaşı ilerlemiş yurttaşa medikal malzeme desteğinde bulundu.