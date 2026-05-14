Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Yeşilyurtspor'un Çorluspor 1947 maçı hazırlıklarını izleyerek futbolculara moral verdi. Başkan Er, 'Şehrimiz ve futbolumuz ayağa kalkıyor' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Yeşilyurtspor'un Çorluspor 1947 ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını takip etti. Teknik Direktör Murat Yıldırım ve takım kaptanı Tayyib Kanarya ile sohbet eden Başkan Er, futbolculara moral vererek, 'Destan yazıyorsunuz, az kaldı inşallah. Çok iyi gidiyorsunuz. Medarı iftiharımızsınız. Şehrimiz ve futbolumuz ayağa kalkıyor' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e destek ve ilgisinden dolayı teşekkür eden takım kaptanı Tayyib Kanarya ise 'Sizlerden Allah razı olsun. Sizleri görmek bize destek ve güç veriyor' diye konuştu.

Malatya'nın deprem yaralarını sararken her yönüyle ayağa kalktığını dile getiren Başkan Er, şunları kaydetti:

'Geleceğin Malatya'sını inşa ederken, Malatya futbolunun da geleceğini sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bu anlamda sizlerle gurur duyuyoruz. Malatya içinde bir milat. Malatyalıların futbolu ne kadar özlediğini en son maçta gördük. Malatya futbola susamış. Geçmiş takımlar döneminde bazı sıkıntılar yaşandı, bunları bir kenara bıraktık. Takımın ismi ve forma rengi değişecek. Gerek yönetim gerek teknik heyet gerekse de futbolcular olarak Malatyalıların gönlünde taht kurdunuz.'

Malatyalıların takımdan şampiyonluk beklediklerini aktaran Başkan Er, 'Malatyalılar bu işi özledi, futbola susamışlar. İnşallah Ankara'dan maçı alıp geleceğiz. Bizler, sizlerden umutluyuz. Emekleriniz ve gayretleriniz için Allah razı olsun. Final maçında başarılar diliyorum' dedi.

Teknik direktör Murat Yıldırım ise '15 haftada her maç final havasında geçti. Buralara gelmemizde çok büyük emek, özveri ve desteğiniz var. Dışarıda siz, sahada biz görevimizi yaptık. Burada da en büyük pay oyuncularımızın. Malatya için büyük bir şans ve değersiniz. Allah'ın izniyle oyuncularımızla son 90 dakikaya çıkıp, bu güzel memleketi 2.Lig'e çıkaracağız' diye konuştu.