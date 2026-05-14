Ağrı'da süren AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde Dynobil Oto Ekspertiz, çekişmeli geçen karşılaşmada İnterpol SK'yı 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi grup müsabakalarında 2. hafta heyecanı ASKF Sahası'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Akşam oynanan ve hakem Metin Telhan'ın yönettiği mücadelede Dynobil Oto Ekspertiz ile İnterpol SK karşı karşıya geldi. Bol gollü ve temposu yüksek geçen karşılaşmada Dynobil Oto Ekspertiz, rakibini 5-3 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

DYNOBİL OTO EKSPERTİZ SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Karşılaşmada Dynobil Oto Ekspertiz adına Esat Özdemir, Vedat Özden, Hakan Türkmen ve Emin Özmen skora katkı sunarken, özellikle Vedat Özden'in peş peşe bulduğu goller takımının üstünlüğü ele almasında etkili oldu. Maçın ilk bölümünden itibaren hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Dynobil Oto Ekspertiz, rakip kalede bulduğu fırsatları değerlendirerek skor avantajını eline aldı.

İnterpol SK ise Tolga Özen ve Necip Durmuş'un golleriyle maçtan kopmamaya çalıştı. Özellikle Tolga Özen'in etkili performansı İnterpol SK'yı oyunda tutsa da savunmada verilen açıklar ve Dynobil Oto Ekspertiz'in hücumdaki etkinliği sonuca doğrudan yansıdı. İlk yarısı 5-3 tamamlanan mücadelede ikinci yarıda skor değişmezken, Dynobil Oto Ekspertiz aldığı galibiyetle turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.

Bol gollü geçen karşılaşma, mücadele gücü ve temposuyla gecenin dikkat çeken maçlarından biri oldu.