Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı bir soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde 21 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gündeme bomba gibi düştü. Operasyonun en dikkat çeken gelişmesi ise televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul'daki evinde gözaltına alınması oldu.

İşte dev operasyonun detayları:

Operasyonun Kapsamı ve Rakamlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla operasyonun mali boyutunu ve hedefini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gözaltı Sayısı: Operasyon kapsamında şu ana kadar 200 şüpheli gözaltına alındı.

İl Sayısı: Adana merkezli olmak üzere toplam 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Suçlamalar: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama.

Aklanan Tutar: MASAK raporlarına göre, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar tutarında suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltında

Soruşturma kapsamında ismi en çok konuşulan kişi, kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Kütahyalı’nın, İstanbul’daki ikametinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Gazetecinin, söz konusu yasa dışı bahis şebekesiyle olan bağlantısının ne boyutta olduğu yapılacak sorgulamalar neticesinde netlik kazanacak.

Bakan Gürlek'ten Sert Mesaj: "Taviz Vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:"Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir."

Bakan ayrıca, bu dev operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet teşkilatına teşekkür ederek, vatandaşların alın terini hedef alan yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Operasyonun Seyri

Gözaltına alınan 200 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, ele geçirilen dijital materyaller ve banka hesap hareketleri üzerinden soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi. Operasyonun yeni dalgalarla genişleyebileceği de gelen bilgiler arasında.