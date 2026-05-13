BURSA (İGFA) - Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan, hafta sonunda ise İstanbul'da düzenlenen 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde de zafere ulaştı.

Play-off 3. devre 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'la 31-31 berabere kalan Büyükşehir Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibine 5 puanlık fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen ve Avrupa'da finalin kapısından dönen Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonu 3 kupayla tamamladı ve başarılı sezonunu taçlandırdı.

Rakibiyle Çamlıca Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyespor, maçın 6. dakikasını 5-1 geride geçerken, 12. dakikada 6-5'e getirdi. Maçın ilkyarısını 15-12 geride tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya etkili başladı. Devrenin başında farkı 1 sayıya (15-14) indiren Büyükşehir Belediyespor, 49. dakikada 23-22'lik skorla maçta ilk kez öne geçti. 57. dakikada 3'e (27-24) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı 31-31 berabere tamamladı.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off 4. devre 2. hafta maçında 16 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak.