TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını belirterek, 'Temennimiz savaşın bir an önce sona ermesi ve imzalanacak barış anlaşmasının bölgeye istikrar getirmesidir' dedi. Komisyonda ayrıca Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması dahil 4 uluslararası kanun teklifi kabul edildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Oktay, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran merkezli savaşın 74'üncü gününe girdiğini, kırılgan ateşkese rağmen bölgede gerilimin sürdüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımının sağlanamadığını belirten Milletvekili Oktay, savaşın bedelini tüm dünyanın ödediğini ifade ederek, Türkiye'nin önceliğinin savaş öncesi istikrar ortamına dönüş olduğunu kaydetti. Bölgesel gerilimin kardeş ülkeler arasında daha büyük çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunan Oktay, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, 'İmzalanacak nihai barış anlaşmasının bölgenin barış, istikrar ve refahına hizmet etmesi büyük önem taşıyor' dedi.

Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin gündemden düşmemesi gerektiğini vurgulayan Oktay, İsrail'in Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırı ve işgal girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre komisyonda ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan kanun tekliflerine ilişkin bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşması kapsamında toplam 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı planlandığı açıklandı. İlk etapta Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulacağı bildirildi.

Toplantıda, savunma iş birliği, Türk Devletleri Teşkilatı sivil koruma mekanizması ve enerji alanlarını kapsayan 4 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi.