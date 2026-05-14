Keşan futbolunun genç neferleri, Kocaeli'de adeta bir 'penaltı krallığı' ilan ederek adlarını Türkiye Finali'ne yazdırdı. Önce Bursa, ardından Tekirdağ engellerini aynı heyecan dolu senaryolarla aşan Keşan Genç Ordu S.K., bugün büyük kupa için sahaya çıkıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kocaeli grup merkezinde düzenlenen şampiyonada Keşan rüzgarı esmeye devam ediyor.

TFF U-15 Ligi Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Keşan Genç Ordu S.K., yarı finalde Tekirdağ 100. Yıl Spor'u penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Keşanlı futbolcular 14 Mayıs Perşembe saat 15.00'te Bursa Fethiye İdmanyurdu ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

İKİ MAÇ, AYNI SENARYO: 2-0'DAN DÖNÜŞ VE PENALTI ZAFERİ

Turnuvadaki son iki maçında da benzer bir grafik çizen Keşan Genç Ordu, Tekirdağ maçına etkili başladı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan futbolcular, İkinci yarıda rakibin iki golüne engel olamazken, maçın normal süresini beraberlikle bitirse de penaltı atışlarında 6-4'lük skorla gülen taraf oldu.

Edirne'nin gururu Keşan Genç Ordu S.K., Türkiye şampiyonluğu yolundaki son sınavını 14 Mayıs Perşembe günü (BUGÜN) verecek.

Keşanlı futbolcular, saat 15.00'te Bursa'nın bir diğer güçlü ekibi olan Bursa Fethiye İdmanyurdu ile kupayı Keşan'a getirmek için mücadele edecek.