KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin olağan haftalık encümen toplantısı, kent genelinde yürütülen çalışmalar, denetim faaliyetleri ve idari işlemlere ilişkin birçok önemli başlığın ele alındığı gündemle gerçekleştirildi.

İlgili dairelerin birim temsilcileri tarafından gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, toplantıda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından sunulan kaçak hafriyat toprağı dökümüne ilişkin madde öne çıktı.

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMAYA 9 MİLYON TL CEZA

Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü Denetim Şefliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Başiskele Altınkent Mahallesi 591 ada 2 nolu parselde yapılan inşaat kazısından çıkan hafriyat toprağının çevre parsellere, imar yoluna ve park alanına izinsiz döküldüğü tespit edildi. Büyükşehir Encümeni, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerini ihlal ettiği belirlenen firmaya 9 milyon 385 bin 317 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.