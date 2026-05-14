ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engelsiz Spor Oyunları'nın üçüncü gününde para atletizm ve oturarak voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarda özel sporcular sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sporcuların heyecanı ve mücadele ruhu renkli görüntülere sahne oldu.

YARIŞLAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Program kapsamında down sendromlu, otizmli, bedensel, görme ve işitme engelli sporcuların katıldığı para atletizm yarışları Atatürk Botanik Parkı'nda düzenlendi.

Gün boyu süren yarışlarda sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederken ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.

Bedensel engelli sporcuların mücadele ettiği oturarak voleybol karşılaşmaları ise Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakaların sonunda sporculara madalya takdim edildi.

AİLELERDEN DESTEK

Engelsiz Spor Oyunları kapsamında düzenlenen etkinlikler, özel sporcuları sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken ailelerden de takdir ve destek görmeye devam ediyor.