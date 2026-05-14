Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında birbirinden özel üç büyük etkinlikle Kayserilileri sporun ve bayram coşkusunun merkezinde buluşturmaya hazırlanıyor. Bisiklet turundan tenis turnuvasına, gece koşusundan gençlik etkinliklerine kadar uzanan organizasyonlar, Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' vizyonunu bir kez daha gözler önüne serecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sporun hemen her branşında önemli organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalara yönelik zengin içerikli etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarıyla dikkat çeken Kayseri, modern tesisleri, güçlü altyapısı ve uluslararası organizasyon kapasitesiyle sporun merkezi olmayı sürdürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu bu yıl da bisiklet turuyla sokaklara taşınacak. '19 Mayıs'ın Ruhuyla, Pedallar Geleceğe' sloganıyla düzenlenecek etkinlikte yüzlerce Kayserili aynı heyecan etrafında buluşacak.

Stadyum Güney Otoparkı'ndan başlayıp yine aynı noktada sona erecek 7 kilometrelik bisiklet turunda katılımcılar hem Atatürk'ün izinde anlamlı bir yolculuk yapacak hem de sağlıklı yaşam ve spor kültürüne dikkat çekecek. 19 Mayıs 2026 Salı Günü, bisiklet dağıtımı saat 12.00'de yapılırken turun başlangıcı ise 12.30'da gerçekleşecek.

Kayseri'nin gençliği, enerjisi ve spor vizyonunu yansıtacak organizasyon, bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıyacak.

19 Mayıs'ın Ruhu Bu Kez Kortlarda Yükselecek

Spor A.Ş.'nin bir diğer dikkat çeken organizasyonu ise Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda düzenlenecek tenis turnuvası olacak. 14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada 7 ila 65 yaş arasındaki sporcular mücadele edecek.

Bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün başladığı 19 Mayıs ruhunu sporun enerjisiyle buluşturacak organizasyonda centilmenlik, mücadele ve bayram heyecanı ön plana çıkacak. Kontenjanın sınırlı olduğu turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuları aynı kortta buluşturarak sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak.

Kayseri'nin spor kültürünü yansıtan organizasyonun, şehrin ulusal ve uluslararası spor vizyonuna da katkı sunması hedefleniyor.

19 Mayıs Coşkusu Gece Koşusuyla Taçlanacak

Kayseri'de 19 Mayıs heyecanı geceye de taşınacak. 'Adımlar Atatürk için, enerji gençlik için' sloganıyla gerçekleştirilecek gece koşusu, binlerce kişiyi aynı ritimde buluşturacak.

17 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenecek organizasyon, Erciyes Üniversitesi Marianna Molu Amfisi'nde başlayacak. Göğüs numarası ve koşu çipi dağıtımı saat 17.00 ile 19.30 arasında yapılırken, gece koşusu saat 20.00'de start alacak.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte Kayserililer yalnızca spor yapmayacak, aynı zamanda 19 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu hep birlikte yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği bu özel organizasyonlarla hem gençleri sporla buluşturmayı hem de şehrin spor alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha ortaya koymayı amaçlıyor.