MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı NİMOSK Karting Yarışı, 16-17 Mayıs'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Halkın ücretsiz izleyebileceği etkinlik, Cumartesi antrenman ve elemelerle, Pazar ise finalle tamamlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, 16-17 Mayıs tarihlerinde Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Spor Toto, MOTUL ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen organizasyon, her iki gün de halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

16 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30-10.30 arası resmi antrenmanlar ile başlayacak organizasyonun ilk gününde 11.00-11.40 arası sırlama turları, 12.50-14.35 arası ilk elemeler, 15.10-17.20 arası ikinci elemeler koşulacak.

17 Mayıs Pazar günü ise 10.00-12.05 saatleri arasında yarı finalle ile başlarken, 13.10-15.40 arası final yarışları koşulacak ve organizasyon saat 16.00'da ödül töreni ile sonra erecek.