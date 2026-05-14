Ağrı'da AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde gecenin bol gollü maçında Kazlı Dayanışma Derneği, Ağrı ASKF'yi 8-4 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AKSA Doğalgaz sponsorluğunda düzenlenen 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi grup müsabakalarında futbol heyecanı 2. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

ASKF Sahası'nda oynanan ve hakem Metin Telhan'ın yönettiği mücadelede Kazlı Dayanışma Derneği ile Ağrı ASKF karşı karşıya geldi. Gecenin bol gollü maçına hızlı başlayan Kazlı Dayanışma Derneği, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alarak Abdullah Bayazıt, Ahmet Korak, Volkan Çobankent ve Serhat Tekdal'ın etkili performansıyla rakibini 8-4 mağlup etti.

KAZLI DAYANIŞMA DERNEĞİ GOLLERLE MESAJ VERDİ

Karşılaşmada Kazlı Dayanışma Derneği adına Abdullah Bayazıt 2, 16, 27 ve 33. dakikalarda kaydettiği gollerle maçın yıldızı olurken, Ahmet Korak 3 ve 31. dakikalarda, Volkan Çobankent 18. dakikada, Serhat Tekdal ise son bölümde skora katkı sundu. Hücum hattında etkili bir oyun ortaya koyan Kazlı temsilcisi, peş peşe bulduğu gollerle farkı açarak sahadan 8-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Ağrı ASKF ise Orhan Alpaslan ve Erhan Alptekin'in golleriyle oyunda kalmaya çalıştı. Orhan Alpaslan'ın 19, 24 ve 36. dakikalardaki golleri ile Erhan Alptekin'in 35 ve 39. dakikalardaki etkili performansı, ASKF'nin direncini artırsa da savunmada verilen açıklar farkın kapanmasına izin vermedi.

Temposu, golleri ve mücadele gücüyle gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan maçta Kazlı Dayanışma Derneği, aldığı 8-4'lük farklı galibiyetle turnuvadaki iddiasını net şekilde ortaya koydu.