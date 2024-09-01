Bu yıl 71’incisi düzenlenen Darende Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali’nde bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, “Önceliğimiz insanımızın kalıcı konutlarına ulaşması ve insanlarımızın kalıcı iş yerlerine ulaşmasıdır” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, bu yıl 71. kez kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in de katıldığı festivalde coşkulu anlar yaşandı. Festivalde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yapılan bazı yatırım ve hizmetleri anlatarak, “Göreve geldiğimiz günden beri kullandığımız bir cümle var. Dedik ki, Malatya’nın yaralarını sarmak için önceliğimiz insanımızın kalıcı konutlarına ulaşması ve insanlarımızın kalıcı iş yerlerine ulaşmasıdır. Bunun için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Biz çalışacağız, Allah da inşallah emeklerimizin karşılığını vererek, büyük bir başarı kapısı açacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin deprem bölgesine sağladığı pozitif ayrımcılıktan da bahseden Başkan Er, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz deprem bölgesiyle ilgili hiçbir eksiklik, hiçbir kısıtlama yapmadan bütün kaynaklarını Malatya’ya ve deprem bölgesine aktarmaktadır” diye konuştu.

Darende Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali’nin tarihinin neredeyse bir ömür yaşında olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali’nin bu yıl 71.’sini düzenliyoruz. 71 yıl koskocaman bir ömür. Ben festivale katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Sporculuk centilmenliktir. Burada kaybeden yok, herkes buranın kazananıdır. Sporda tevazu vardır, sporda sevgi ve saygı vardır. Burası bir er meydanı, burası geleneksel bir spor alanıdır” şeklinde konuştu.

“DARENDE TÜRKİYE’MİZİN EKONOMİSİNE YÖN VEREN BİR İLÇEDİR”

Darende’nin ve Darendelilerin Türkiye ekonomisindeki yerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Darende kıymetli bir ilçemiz. Darende herkesin uğradığı yerdir. Darende maneviyatının yanı sıra Türkiye’mizin ekonomisine yön veren bir ilçedir. En Önemli tüccarlar, en önemli iş insanları bizim Darendelidir. Malatya’mız için yaptığımız gayretleri, Darende ilçemiz için de elimizden geldiğince yapacağız. Ben buradan Malatya’ya ve Türkiye’ye katma değer sağlayan tüm insanlarımıza selam ediyorum buradan” diyerek konuşmasını tamamladı.