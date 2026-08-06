Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz su kaynaklarında, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında su altı ve su üstü temizlik ile bilimsel inceleme gerçekleştirildi. Mavi Akdeniz Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Döşemealtı Belediyesi iş birliğiyle katılım sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın içme suyu güvenliğinde stratejik öneme sahip Kırkgöz Havzası'nda su kalitesini düzenli olarak izlerken, bilimsel çalışmalarla kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Gerçekleştirilen dalışlarda kaynakların su altındaki ekolojik yapısı incelenirken, suyu tehdit edecek atıklar da temizlendi.

SU KAYNAKLARINI KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürü Dr. Mehmet Ulusoy, Kırkgöz Su Kaynakları'nın, Toros Dağları'nın karstik yapısı ile Kestel düdenlerinden beslenen ve Antalya'nın içme suyu güvenliğinde hayati rol üstlenen stratejik bir kaynak olduğunu belirtti.

Ulusoy, ASAT Genel Müdürlüğü olarak yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında bilimsel veriler ışığında su kalitesinin izlenmesi, denetlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, Antalya'nın su kaynaklarını gelecek nesillere aynı kaliteyle ulaştırmak amacıyla tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Su kaynaklarının korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna da dikkat çekti.

KIRKGÖZLER İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise yapılan su altı incelemelerinde çok sayıda cam şişe, plastik atık ve farklı türde çöplerle karşılaştıklarını belirterek, Kırkgözler'in Antalya'nın yaşam kaynağı olduğunu, bu alanın kirletilmesinin doğrudan içme suyu kaynaklarını ve doğal ekosistemi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Gökoğlu, doğal su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın su kaynaklarının korunması amacıyla bilimsel izleme, çevresel farkındalık ve kurumlar arası iş birliğine dayalı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.