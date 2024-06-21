Malatya Büyükşehir Belediyesi şehrin ana aksında başta esnaf olmak üzere Malatyalıların parklanma sorununu rahatlatmak amacıyla İnönü Caddesi boyunca 13 noktada geçici park alanları oluşturdu.MALATYA (İGFA) - Geçici parklanma yerlerini Malatyalılar için kullanıma hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak geçici park alanlarını kullanıma uygun hale getirdi.

İnönü Caddesi üzerinde çift yönlü parklanmayı ortadan kaldırmak ve trafiği akıcı hale getirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ücretsiz geçici otopark alanları belirlendi.