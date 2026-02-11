Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında yapıldı.

MALATYA (İGFA) - Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, gündemi değerlendiren kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Ayhan, 'Bilindiği gibi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüydü. Öncelikle asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır temenni ediyoruz. Hâlâ tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyoruz. Depremlerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilk günden itibaren devlet-millet el ele verdi ve bu sayede bütün enkazlar kaldırıldı.

3 yıl içerisinde 11 ilimiz yeniden inşa edildi. Bu nedenle emeği geçen milletimiz adına herkese buradan teşekkür ediyoruz. Yine Malatya'mızda bizi sevindiren bir haberi belirtmek istiyorum. Hindistan'da düzenlenen uluslararası Kick Boks şampiyonasında Malatya Büyükşehir Belediyespor kıymetli sporcularından İshak Kocaman altın madalya kazandı. Buradan İshak Kocaman'ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis Başkan Vekili Ayhan'ın konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınması oylanarak kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında ağırlıklı olarak yer alan ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.