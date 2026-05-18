Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Orduzu Pınarbaşı Gölet'inde su altı ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nden birçok atık çıkardıklarını söyleyerek, vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmalarını belirtti.

Orduzu Pınarbaşı mesire alanında bulunan gölet ve çevresinin her sene düzenli olarak temizlendiğini vurgulayan İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban, Orduzu Sosyal Tesisleri, Orduzu Göleti ve gölet çevresinde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik sonrasında bir sürü atık madde toplandığını belirterek, 'Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde daha kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlamak, anı amaçlı çektikleri göl manzaralı fotoğraflarda görüntü kirliliklerinin olmaması için her sene olduğu gibi bu sene de temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gölümüzün içini ve dışını tertemiz yaptıktan sonra vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde pikniklerini yapabilecekler' dedi.