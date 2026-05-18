Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Yusuf Efe Gündüz, Ayvalık'ta düzenlenen 2026 Triatlon Türkiye Kupası'nda PTS5 kategorisinde birincilik elde etti.

ORDU (İGFA) - Paratriatlet Erkekler PTS5 kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurda sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Yarış boyunca temposunu koruyan Yusuf Efe Gündüz, özellikle güçlü finişiyle dikkat çekti.

Elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de Ordu'yu gururlandıran Yusuf Efe Gündüz, para sporları alanındaki başarılı yükselişini sürdürdü. Başarılı sporcunun performansı spor camiasında da takdir topladı.