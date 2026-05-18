Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas Belediyesi'nde Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

SİVAS (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında, 45 pilot belediyede kurulan ve açılışa hazır hale getirilen Dijital Gençlik Merkezleri (DİGEM) gençlerin hizmetine sunuluyor.

Proje kapsamında gençlere; yazılım, yapay zekâ, dijital pazarlama ve geleceğin meslekleri olarak öne çıkan birçok alanda eğitimler verilecek. Böylece gençlerin dijital becerilerinin artırılması ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bulunan bilgisayar dersliği de proje kapsamında yenilenerek modern bir eğitim ortamına dönüştürüldü.

Derslik; son sistem bilgisayarlar, akıllı tahta, yeni mobilyalar ve çeşitli teknolojik ekipmanlarla donatılarak gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de katıldı.

Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile yapıldı.

Açılışın ardından merkezi gezen protokol üyeleri, eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program sonunda ise Dijital Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlere sertifikaları Başkan Uzun ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.