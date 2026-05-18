SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin İlkbahar Doğa Yürüyüşleri programında unutulmaz bir deneyim yaşayan doğa tutkunları, bu kez şehrin tabiat cennetlerinden bir tanesi olan Poyrazlar Gölü destinasyonunu keşfetti.

Doğa aşıkları yürüyüş esnasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir koreografiyle kutladı.

Doğaseverlerin şehir merkezine yakınlığı nedeniyle sıkça tercih ettiği parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, göl çevresindeki doğal güzellikler eşliğinde baharın en güzel renklerini yakından görme fırsatı buldu.

Yağmurlu havanın eşlik ettiği etkinlikte yemyeşil doğa, kuş sesleri ve temiz hava katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.Katılımcılar ayrıca19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için beğeni toplayan bir koreografi gerçekleştirdi.

Ormanın ortasında koreografiyle '107' yazısını oluşturan doğa aşıkları, bayramın 107'ncinde unutulmaz bir hatıra fotoğrafı kayda aldı.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca katılımcılar, spor ile egzersiz yaptı ve doğanın derinliklerinde doğal dokuyu, birçok güzelliği keşfetti. İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, önümüzdeki hafta Keremali Göl Yayla Parkuru ile sezon finalini yapacak.