Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla sezonu öncesi yüksek rakımlı yayla yollarında kar ve kürtük temizleme çalışmalarına hız verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla sezonu öncesi vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yüksek rakımlı yayla yollarında kar ve kürtük temizleme çalışmalarına hız verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle halen ulaşıma kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla yollarında yoğun mesai harcıyor.

Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında Kadırga yolu, Maçka ilçesinde Taşköprü-Kurtdere, Arnastal, Üçgedik ve Yediharman yaylaları bağlantı yolları ile Kırlavu, Deveboynu ve Boğuç yayla yolları ulaşıma açıldı.

Ayrıca Köprübaşı ilçesinde Limonsuyu, Öküzlü ve Taşlı Kervanyolu yayla yolları ile Çaykara ilçesi Şekersu Mahallesi ve Araklı ilçesi Erikli Mahallesi yollarında da kar temizleme çalışmaları tamamlanarak ulaşım yeniden sağlandı.

YAYLA GÖÇÜ ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın yayla göçleri öncesinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada seferber olmuş durumdadır. Kış aylarında yaşamın olmadığı ancak yaz mevsimi öncesinde göç ve gezi hareketliliğinin başladığı yayla yollarımızda kar ve kürtük temizleme çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir' denildi.