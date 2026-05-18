MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek projeleri kapsamında Salihli'de üreticilerin yüzünü güldürdü. İl genelinde yürütülen proje kapsamında, ilçedeki üreticilere destek amacıyla 34 bin domates, biber ve patlıcan fidesinin dağıtımı gerçekleştirildi.

İl genelinde üreticilere yönelik desteklerini hız kesmeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kadınların aile bütçesine katkı sağlaması ve yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Salihli'de fide dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce il genelinde 300 bin fideyi toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Salihli'deki programda 12 bin domates, 12 bin biber ve 10 bin patlıcan olmak üzere toplam 34 bin adet sebze fidesini üreticilere ulaştırdı.

Gökeyüp Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım programına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KIRSAL KALKINMA PROJELERİMİZİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Programda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticilere her zaman destek olmayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: 'Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Üretimin güçlenmesi, yerel tohumlarımızın korunması ve özellikle kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla başlattığımız bu projeyi il geneline yaygınlaştırıyoruz. Daha önce 300 bin fideyi üreticilerimizle buluşturmuştuk. Bugün de Gökeyüp Mahallesi'nden başlayarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza 34 bin fide daha teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.'

Konuşmaların ardından Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Daire Başkanı Yılmaz Usta, üreticilere fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi.