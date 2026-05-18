Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirdiği EnFest, birbirinden keyifli alan etkinliklerinin yanı sıra lezzette sunuyor. Kamp kültürüne yönelik sıra dışı bir lezzet olan 'Ayı Yemeği'ni tatmak için stant alanında uzun kuyruklar oluşturan gençler bu lezzete tam not verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest ile Kocaeli gençliğine muhteşem bir atmosferde 19 Mayıs coşkusu yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı'nı adeta şölen alanına dönüştürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen gençler, Büyükşehir'in kendileri için hazırladığı atölyeler, etkinlikler, yarışmalar, teknoloji, dijital ve sportif deneyim alanlarında unutulmaz bir bayram coşkusu yaşıyor.

GENÇLERDEN AYI YEMEĞİ'NE TAM NOT

Adrenalinden teknolojiye kadar birçok atölyede üreten, sahne etkinliklerinde buluşan ve yarışmalarda heyecana ortak olan gençler, İzmit Milli İrade Meydanı'nın enerjisini yükseltiyor. EnFest'te festival coşkusu; müzik, eğlence ve birbirinden lezzetli tatlarla gün boyu hissediliyor. Kılavuz İzcilik Kamp Alanı'nda doğada ve kampta yapılan 'Ayı Yemeği' konsepti ile buluşan gençler; ilgi çekici ve kamp kültürüne yönelik sıra dışı bir lezzet deneyimi yaşıyor. Kamp ve sokak lezzetleri kültürünü yansıtan meşhur yemeği tatmak için stant alanında uzun kuyruklar oluşturan gençler, 'Ayı Yemeğine' tam not verdi.