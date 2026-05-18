İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırarak fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'nın 11. dönem başvuruları 21 Haziran'a kadar devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - 'Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar' mottosu ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programlarını yürütüyor. Programları etrafında geliştirdiği 5 bini aşkın kişi ve kurumu kapsayan ekosisteminden güç alarak günden güne gelişen, 10 yıldır genç istihdamında fırsat eşitliği için başarılı programlar yürüten Esas Sosyal, bu zamana kadar 2 bin genci fırsat eşitliği ile buluşturdu.

Gençlerin okuldan işe geçişlerini kolaylaştırmayı, iş hayatına eşit koşullarda adım atmalarına olanak sağlamayı amaçlayan Esas Sosyal'in ilk sosyal yatırım programı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat'ın 11. dönem başvuruları başladı.

Esas Sosyal'in vizyonunu paylaşan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal destekçiler tarafından desteklenen program; gençlere, STK'larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde 12 ay boyunca iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.

Program, gençleri sivil toplumla tanıştırıp sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, Esas Sosyal ekosisteminin önemli bir parçası olan STK'lara da genç, nitelikli ve eğitimli insan kaynağı desteği veriyor.

Gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyen sürdürülebilir bir sosyal yatırım modeli olarak öne çıkan program kapsamında; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 55 STK'da bugüne kadar 400 genç istihdam edildi.

BAŞVURULAR 21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

11. döneminde 50 gence daha fırsat verecek programa kabul edilen adaylar 1 Eylül 2026 tarihinde işbaşı yapacak.

Programa başvuracak adayların; herhangi bir devlet üniversitesinden 2025 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması, diploma notunun 4'lük sisteme göre en az 2,5/100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması, daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması gerekiyor.