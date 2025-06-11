Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde değişiklik yaşandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine uzun yıllar Türk Telekom'da görev yapan, 2019 yılından itibaren Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Mehmet Beytur vekâleten atandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine de MEGSAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Rıza Murat Türksoy vekâleten atandı. Dr. Mehmet Beytur ile Rıza Murat Türksoy Büyükşehir Belediyesindeki görevlerine başladılar.

DR. MEHMET BEYTUR KİMDİR?

1968 Malatya doğumlu olan Dr. Mehmet Beytur, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma” konulu doktora teziyle işletme alanında uzmanlaşan Beytur; ayrıca Marmara Üniversitesi’nde İslam ülkelerinin enerji kaynakları üzerine yüksek lisans yaptı.

1991 yılında Adapazarı PTT Başmüdürlüğü'nde Altyapı bakım ve işletme mühendisi olarak çalışmaya başlayan Dr. Mehmet Beytur, 1992 - 2003 yılları arasında İstanbul'da farklı ilçe ve birimlerde Mühendis, Şef Mühendis ve Müdür Yardımcısı pozisyonlarında birçok teknik ve idari roller üstlenmiştir.

2003-2005 yılları arasında Merkezi İstanbul olan Türk Telekom Marmara Bölge Müdürlüğü'nde teknik alanlardan sorumlu olan Dr. Mehmet Beytur, 2005 - 2009 yılları arasında İstanbul Telekom İl Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2009 - 2019 yılları arasında İstanbul merkez olmak üzere Adapazarı, İzmit, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde şirkete ait çalışmaları yürütmesinin yanı sıra ihtiyaç sebebiyle iki yıl süreyle Erzurum Bölge Müdürlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Dr. Mehmet Beytur, 2019 - 2025 yılları arasında Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak grup genelindeki tüm alanlarda çalışmalar yapmıştır. Genel Müdür Yardımcılığı görevi süresince aynı zamanda 1.5 yıl süreyle Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve 6 ay süreyle İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini de vekâleten yürütmüştür.

Dr. Mehmet Beytur, 1991 yılında mühendis olarak başladığı Türk Telekom'dan 2025 yılında emeklilik sebebiyle ayrılmıştır.

Dr. Mehmet Beytur aynı zamanda; Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Telekom Destek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yarımcılığı, TTNET AŞ YK Üyeliği, TT Ventures Proje Geliştirme AŞ YK Üyeliği, TTES Elektrik Tedarik Satış AŞ YK Üyeliği, Net Ekran TV ve Medya Hizmetleri AŞ YK Üyeliği, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ YK Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

RIZA MURAT TÜRKSOY KİMDİR?

1964 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1985 yılında makine mühendisi olarak mezun olan Türksoy, çalışma hayatına 1986-1987 yıllarında özel sektörde makine mühendisi olarak başladı. 2006-2008 yıllarında Malatya İl Özel idaresinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışan Türksoy, 2015'ten itibaren Yeşilyurt Belediyesinde Kentsel Dönüşüm, Bilgi İşlem, Strateji, Yazı işleri, Hukuk, İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2024 – 2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Türksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.