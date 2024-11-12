DJ ve aranjör Mahmut Görgen ile yetenekli sanatçı Fatih Doğukan Yılmaz, deep house tarzındaki yeni çalışmaları "Yüce Dağ Başında" ile müzikseverlerin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği anonim olan bu geleneksel eseri modern bir yorumla yeniden aranje eden Mahmut Görgen, parçaya kendine has tarzını katarak dikkat çekici bir düzenleme ortaya koydu.

Bu özel projenin vokallerini üstlenen Fatih Doğukan Yılmaz, aynı zamanda klip yönetmenliğini de yaptı. İzmir’in doğal güzellikleriyle ünlü Urla’da çekilen klip, şarkının atmosferiyle uyumlu sahneleriyle dikkat çekiyor. Görüntü yönetmenliğinde estetik bir dokunuşla izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaran Fatih Doğukan Yılmaz, hem seslendirmesi hem de yönetmenliğiyle projeye imza attı.

“Yüce Dağ Başında”, WM Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Klibi ise WM Music YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

