Clark County yargıcı, davalının kamuoyuna yaptığı açıklamaların iyi niyetle yapılmadığına hükmetti. Karar, dünya çapında 700'den fazla merkezde kullanılan bir sağlık teknolojisinin mucidi tarafından başlatılan aylardır süren yasal süreci noktalıyor.

ACCESS Newswire / LAS VEGAS, NEVADA (İGFA) - Clark County Bölge Mahkemesinden bir yargıc, Energy Enhancement System, LLC tarafından açılan ve devam eden davada Jason Shurka aleyhine karar verdi. Yargıç Timothy C. Williams, Shurka'nın davanın reddine yönelik 'anti-SLAPP' (kamu katılımına karşı stratejik davalar) talebini tamamen reddederek; Shurka'nın EESystem hakkındaki kamuya açık beyanlarının 'iyi niyetle yapılmadığını' ve 'bu beyanların yanlış olduğu bilinerek yapıldığını' tespit etti (Dava No. A-25-910216-B). Florida ve Nevada'daki ayrı federal işlemlerde mahkemeler, yargıçların davayı federal mahkemeye taşıma girişimlerinin makul bir yasal dayanaktan yoksun olduğunu tespit etmelerinin ardından, Shurka'nın toplam 54.034,05 ABD doları yaptırım ödemesine karar verdi.

Shurka, EESystem hakkındaki kamuya açık beyanlarının iyi niyetle yapılmış korunan bir ifade özgürlüğü olduğunu iddia ederek anti-SLAPP başvurusunda bulunmuştu. Yargıç Williams bu savunmayı bütünüyle reddetti. Nevada'nın anti-SLAPP yasası uyarınca bu ret, mahkemenin Shurka'nın ifadelerinin yanlış olduğunu bilmeden yapıldığını kanıtlama konusundaki eşik gerekliliği bile karşılayamadığına karar verdiği anlamına gelir. Açık bir ifadeyle: Yargıç, Shurka'nın bu ifadeleri söylerken doğru olmadıklarını bildiğine hükmetti.

Clark County kararı, Shurka için birden fazla yargı alanında bir dizi hukuki yenilginin sonuncusudur. Federal yargıçlar, Shurka'nın başvurularını EESystem'ın iddialarını ilk kez sunduğu eyalet mahkemelerine defalarca geri gönderdi; Florida'daki bir federal yargıç, Shurka'nın davayı taşıma girişimini 'nesnel olarak dayanaksız' olarak nitelendirdi.

Zenodo EU Açık Araştırma Havuzu'nda ( https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516) kalıcı bir kamu kaydı olarak adli bir analiz de yer almaktadır. Rapor, 'The Light System'ın arkasındaki donanımın, toptan 900 ila 1.200 ABD doları arasında temin edilebilen ve tüketicilere 106.000 ABD dolarının üzerindeki fiyatlarla satılan ticari LED ekran panelleri olduğunu tanımlamaktadır. Cihazı pazarlamak için kullanılan çalışma, vücudunuzun kendi kendine attığı dökülen ağız hücreleri üzerinde, açıklanmayan tek bir test deneği kullanılarak yürütülmüştür; bu hücreler, araştırmacının içine yerleştirdiği sıvı ile temas ettiğinde patlayıp ölmektedir.

Dava süreci, bir zamanlar EESystem ile sınırlı bir pazarlama kapasitesinde çalışan Shurka'nın, rakip bir girişim başlatması ve mahkemelerin artık bilerek yanlış olduğunu tespit ettiği kamuya açık beyanlarda bulunmasının ardından başladı.

Aktif dava dosyalarına kamuya açık olarak erişilebilir: Energy Enhancement System, LLC v. Shurka ve diğerleri, Dava No. A-25-910216-B (Clark County Bölge Mahkemesi, Nevada) ve 2:25-cv-01234 (ABD Bölge Mahkemesi, New York Doğu Bölgesi). Adli analizin tam metni https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516 adresinde arşivlenmiştir.

