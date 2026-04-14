Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliği ve istihdamını güçlendirmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Kadın İşbirliği Konseyi kurulması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında Bakü'de düzenlenen konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

'Sürdürülebilir Büyüme için CICA Genelinde Kadınların Sesinin Güçlendirilmesi' başlıklı etkinlikte konuşan Göktaş, küresel ekonominin dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde yeniden şekillendiğini belirterek kadın girişimcilerin bu dönüşümde kritik rol oynadığını ifade etti. Kadınların ekonomik hayata katılımının sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Göktaş, kadınların üretim, girişimcilik ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasının kapsayıcı büyümenin temel şartı olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki politikalarının 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, kadınların yalnızca teknoloji kullanan değil; veri üreten, analiz eden ve geliştiren aktörler haline gelmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda yürütülen projeler arasında 'Hobin İşin Olsun', kadın girişimcilere yönelik dijital platformlar ve yapay zekâ eğitim programlarının yer aldığını aktaran Bakan Göktaş, genç kadınların STEM alanlarına yönlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Kadın İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını açıklayan Göktaş, 'Bu konseyin kadın girişimciliği ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda ortak akıl ve iş birliğini güçlendireceğine inanıyoruz' dedi. Etkinliğe, Azerbaycanlı yetkililerin yanı sıra farklı ülkelerden üst düzey temsilciler de katılırken, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesine yönelik iş birliği mesajları öne çıktı.