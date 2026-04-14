TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu kapsamında Mısır, Arap Parlamentosu ve Bahreyn meclis başkanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze'deki insani kriz, bölgesel gerilimler ve parlamentolar arası iş birliği ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan çok sayıda meclis başkanıyla diplomatik temaslarda bulundu.

Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Kurtulmuş, önce Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy, ardından Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi ve son olarak Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, parlamentolar arası iş birliğinin artırılması ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

'TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ BÖLGE BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK'

Mısır Meclis Başkanı Badawy ile yapılan görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ile Mısır'ın köklü tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, iki ülkenin bölge barışına ve İslam dünyasının geleceğine önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'GAZZE'DEKİ TRAJEDİ BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR'

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ile görüşmede ise Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındı. Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının bölgedeki gerilimleri artırdığını, ateşkes süreçlerinin ise fiilen işletilmediğini belirterek insani yardımların engellenmesinin büyük bir kriz yarattığını söyledi.

Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirme konusunda kararlı olduğunu ve parlamentolar arası ortak çalışmaların yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti.

'KÖRFEZ'DEKİ GERİLİMLER ENDİŞE VERİCİ'

Bahreyn Meclis Başkanı Al Musalam ile yapılan görüşmede ise bölgesel güvenlik ve Körfez'deki gelişmeler gündeme geldi. Kurtulmuş, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan gerilimlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Körfez ülkelerine dayanışma mesajı verdi. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Kurtulmuş, diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Görüşmelerde ayrıca TBMM ve katılımcı parlamentolar arasında ilişkilerin kurumsal düzeyde geliştirilmesi ve ortak toplantıların yeniden başlatılması yönünde karşılıklı irade ortaya konuldu.