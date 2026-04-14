ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin geleceği ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin ortak tarih ve kültürel bağlardan güç aldığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, NATO müttefikliği çerçevesinde Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel barışa katkı sunduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.