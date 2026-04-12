Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adalet ve barış mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi.

Duran, paylaşımında Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, Netanyahu'nun bölgede çatışmaları derinleştiren bir politika izlediğini ifade etti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını eleştiren Duran, bunun 'çaresizliğin bir göstergesi' olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun uluslararası alanda yalnızlaştığını savunan Duran, İsrail Başbakanı'nın siyasi varlığını sürdürmek için bölgeyi kaosa sürüklediğini öne sürdü. Açıklamada, Netanyahu'nun insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er ya da geç hesap vereceği ifade edildi. Duran ayrıca, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha adil, huzurlu ve güvenli bir dünya için mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.