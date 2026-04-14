ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrol Bakanı Sayed Mohsin Raza Naqvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından aktarılan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ele alındığı belirtilirken, iç güvenlik başta olmak üzere terörle mücadele, düzensiz göç, narkotik suçlarla mücadele ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin değerlendirildiği kaydedildi. Bakan Çiftçi, iki ülke arasındaki tarihi ve güçlü bağların tüm alanlarda daha ileri taşınmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Taraflar, güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve mevcut iş birliği mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin, önümüzdeki dönemde de karşılıklı anlayış ve yakın diyalog temelinde sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.