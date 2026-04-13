Hukukçular Derneği Ağrı Temsilcisi Av. Yusuf Can Arslan, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen idam yasasına ilişkin basın açıklaması yaparak, söz konusu düzenlemenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve işgal hukukuna açıkça aykırı olduğunu söyledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA)- Hukukçular Derneği Ağrı Temsilcisi Av. Yusuf Can Arslan, yaptığı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında egemen bir devlet gibi kendi hukuk düzenini sınırsız biçimde uygulayamayacağını belirtti. Bu nedenle kabul edilen düzenlemenin bütün hukuk sistemleri bakımından yok hükmünde olduğunu ifade eden Arslan, özellikle 'İsrail Devleti'nin varlığını ortadan kaldırma amacıyla işlenen öldürme fiilleri' için ölüm cezası öngören bu yasanın Filistinlilere yönelik ayrımcı bir uygulamaya dönüştüğünü kaydetti.

Açıklamada, yasayla birlikte infaz süresinin 90 gün gibi kısa bir döneme bağlandığına, karar için oybirliği şartının kaldırıldığına ve temyiz ile itiraz yollarının ciddi biçimde sınırlandırıldığına dikkat çekildi. Av. Yusuf Can Arslan, bu yönüyle düzenlemenin yalnızca ağır bir yaptırım içermediğini, aynı zamanda adil yargılanma hakkını da zedeleyen bir anlayış taşıdığını dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivillere yönelik saldırılarla ağır insan hakları ihlallerine imza attığını belirten Arslan, yeni yasa ile bu ihlallerin hukuki bir kılıfa büründürülmek istendiğini savundu. Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden insanların hedef alındığını ifade eden Arslan, bu düzenlemenin uluslararası toplum tarafından daha güçlü şekilde gündeme taşınması gerektiğini söyledi.

Hukukçular Derneği'nin açıklamasında, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile 1949 tarihli IV. Cenevre Sözleşmesi'ne de atıf yapıldı. İşgalci gücün cezai yetkilerinin sınırlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yasanın varlığının dahi tek başına bir savaş suçu niteliği taşıdığı görüşü paylaşıldı. Av. Yusuf Can Arslan, dernek tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürleri nezdinde de hukuki girişim başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörlüğü, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Haklarının Durumu Özel Raportörlüğü ile İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Özel Raportörlüğü'ne başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamasının sonunda Türkiye'deki ve dünyadaki hukukçulara, insan hakları savunucularına, sivil toplum kuruluşlarına ve vicdan sahibi herkese çağrıda bulunan Av. Yusuf Can Arslan, İsrail'in bu düzenlemesine ve Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı ortak hukuki ve sivil mücadelenin büyütülmesi gerektiğini kaydetti.