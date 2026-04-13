ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in resmî ziyaret kapsamında Katar'a gittiğini duyurdu.
Başkent Doha'da düzenlenen karşılama törenine katılan Güler, programı kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ziyaret çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Güler'in, sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirdiği bildirildi.
Açıklamada, ziyaretin Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.