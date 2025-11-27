Küresel ölçekte lider dijital deneyim platformu (Digital Experience Platform - DXP) sağlayıcısı Magnolia, tanınmış yazılım girişimcisi ve sektörün deneyimli isimlerinden Luc Haldimann'ın Yönetim Kurulu'na katılarak Yönetim Kurulu Başkanı (President) görevini üstlendiğini duyurdu.

ACCESS Newswire / BASEL, İsviçre (İGFA) - Luc Haldimann'ın atanması, Magnolia'nın Yapay Zekâ (AI) entegrasyonunu platformuna daha derinlemesine dahil etme çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde, müşterilerine küresel ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ve verimli dijital deneyimler sunma hedefi açısından önemli bir stratejik adım olarak öne çıkıyor.

Luc Haldimann, kurumsal yazılım dünyasında temel figürlerden biri olarak kabul ediliyor. Derin teknik bilgi birikimini güçlü iş vizyonuyla birleştiren Haldimann, yapay zekâ odaklı inovasyon dalgası içerisinde Magnolia'ya yön verecek lider isimlerden biri olarak görülüyor.

Luc Haldimann, büyük ölçekli web siteleri için çözümler geliştiren ve 2003 yılında IXOS Software tarafından satın alınan öncü İsviçre CMS şirketi Obtree Technologies'nin Kurucu Ortağı, eski CTO'su ve eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, küresel finansal hizmetler sektörü için güvenli ve regülasyonlara uyumlu iletişim çözümleri sunan İsviçre merkezli Unblu'nun kurucusudur. Yaklaşık yirmi yıl boyunca Unblu'da CEO olarak görev yaptıktan sonra, kariyerine Unblu'da Strateji'den sorumlu Yönetici (CSO) olarak devam edecektir. CMS sektörü ve kurumsal yazılım satışlarındaki doğrudan deneyimi, Magnolia'nın geleceğini şekillendirmede önemli bir avantaj sunmaktadır.

Magnolia Co-CEO'su Alain Kugelmann 'Luc Haldimann'ı Yönetim Kurulu Başkanımız olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Luc, dürüstlük, hassasiyet ve uzun vadeli pragmatik yaklaşımıyla İsviçre kalitesinin simgesi olan bir liderdir. İçerik üretimi, müşteri kişiselleştirme ve operasyonel verimlilik alanlarında yapay zekâyı platformumuza entegre ederken onun liderliği bizim için kritik öneme sahip' şeklinde konuştu.

Luc Haldimann ise 'Magnolia'nın DXP alanındaki gelişimini uzun yıllardır yakından takip ediyorum ve API-first temeli ile küresel erişiminden son derece etkilendim. Dijital deneyim pazarı, yapay zekâ ile birlikte kritik bir dönüm noktasında bulunuyor ve Magnolia'nın teknolojisi bu dönüşüme liderlik etmek için son derece doğru bir konumda. Yönetim Kurulu ve yönetim ekibiyle birlikte çalışarak, müşterilerimiz için dünya çapında hassasiyet, kalite ve çığır açan inovasyon sunmaya devam edecek bir stratejiyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyorum' şeklinde konuştu.

Magnolia, Luc Haldimann'ın vizyonunu, üst düzey inovasyon sunma hedefinin ve küresel pazardaki liderliğini genişletme stratejisinin güçlü bir tamamlayıcısı olarak değerlendiriyor.

MAGNOLİA HAKKINDA

Magnolia, en iyi teknolojileri güçlü ve merkezi bir çalışma alanında birleştiren, modüler (composable) bir dijital deneyim platformudur. Kurumsal ekiplerin tüm markalarını, ürünlerini, kanallarını ve dijital deneyimlerini tek bir sezgisel arayüz üzerinden yönetmesini sağlar. Finans, üretim, sağlık ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren önde gelen küresel şirketler, modern dijital deneyim altyapıları için Magnolia'yı tercih etmektedir.

KAYNAK: Magnolia International Ltd.