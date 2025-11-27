Eskişehir Sarısungur Mahallesi'nde kısa sürede önemli ilerleme kaydedilen projede, bakımevi inşaatı devam ederken, ulaşım altyapısını güçlendirecek asfaltlama çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede yoğun bir mesaiyle çalışarak barınak çevresinde başlayan asfalt serim işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şefkatle yaptık, sevgiyle yaşatacağız' sloganıyla başlattığı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Böylece hem inşaat sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi hem de tesis tamamlandığında bölgeye güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını amaçlayan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesi, tamamlandığında modern altyapısı, geniş yeşil alanları ve donanımlı bakım birimleriyle örnek bir tesis niteliği taşıyacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinin yıl sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.