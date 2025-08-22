Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Kanunu’nun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Madencilik izinlerinde rehabilitasyon şartları ve başvuru süreçleri güncellenirken, 'Nisan' ayı yerine 'Haziran' ayı esas alındı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Söz konusu yönetmelikle madencilik faaliyetleri ve orman alanlarının kullanımıyla ilgili önemli düzenlemeler getirildi.

Mevcut yönetmeliğin 8. maddesine, e-Devlet üzerinden yapılan başvurulara ek olarak “fiziksel olarak” başvuru imkânı eklendi.

Madencilik faaliyetleri için izin verilen alanlarda rehabilitasyon zorunluluğu güncellendi. I, II (a), II (b) ve II (c) Grubu açık işletme madenciliğinde, bir ruhsat sahasında rehabilitasyona konu izinlerin toplamı 10 hektarı geçerse, mevcut sahaların rehabilite edilip teslim edilmesi gerekiyor. III ve IV. Grup madencilikte bu sınır 150 hektar olarak belirlendi. Ancak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden rezervin devam ettiğine dair yazı getirilirse geri teslim şartı aranmayacak.

Madencilik izin süreçleri sadeleştirildi.