Programın sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, çiçek takdim ederek kursiyerlerin sertifikalarını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen enstrüman kurslarında yetişen gençler, hünerlerini sahneye taşıdı. Bağlama, Gitar ve Yan Flüt ile Ritim branşlarında ayrı ayrı icra edilen enstrümantal dinletiler yoğun ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren MABESEM, göz doldurmaya devam ediyor. MABESEM enstrüman atölyelerinin sahne performansları büyük beğeni aldı. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda “Atölye Performansları” programı düzenlendi.

